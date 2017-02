/FOTOGALERIE/ Vytrvalé ranní sněžení na Bruntálsku sice přidalo práci silničářům, ale nebylo to nic, co by nezvládli. Dopoledne sice byly problémy na Vrbensku a u Bruntálu ve stoupání u Oborné, kde dopoledne zablokoval dopravu kamion. V poledne už byly silnice s potřebnou mírou opatrnosti sjízdné.